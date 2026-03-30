Riapre il Parco di Pinocchio a Collodi con la Casa delle Farfalle | gli eventi da aprile tra festival e picnic

Il Parco di Pinocchio ha riaperto il 28 marzo, riprendendo le attività con una serie di eventi che si svolgeranno tra aprile e i mesi successivi. La programmazione comprende visite al Giardino e alla Villa Garzoni, oltre all'apertura della Casa delle Farfalle. Durante questo periodo sono previsti festival, incontri e momenti dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di valorizzare le attrazioni della zona.

Il 28 marzo il Parco di Pinocchio ha riaperto le porte inaugurando la programmazione di eventi che coinvolge Giardino e Villa Garzoni con Casa delle Farfalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Collodi: il Parco di Pinocchio rinasce con il bicentenarioUna giornata di celebrazioni a Collodi segna la rinascita del Parco di Pinocchio e l’apertura della nuova stagione con accesso per tutti. Leggi anche: Dalla Festa del vino di Bertiolo alla riapertura in grande stile della Casa delle farfalle: ecco gli eventi da non perdere nel weekend Una raccolta di contenuti su Riapre il Parco di Pinocchio a Collodi... Temi più discussi: Parco di Pinocchio: inaugurazione stagione 2026; Parco di Pinocchio a Collodi, restauro da favola e debiti azzerati: Lo farò conoscere in tutto il mondo; Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l'anno della rinascita grazie ai fondi Pnrr; Guerri, 'rilancerò il Parco di Pinocchio ma non sarà un luna park'. Collodi, il Parco di Pinocchio riapre con ingresso gratuito e statua giganteIl Parco di Pinocchio e lo storico Giardino Garzoni a Collodi inaugurano la nuova stagione sabato 28 marzo 2026 con una giornata speciale ad ingresso gratuito per tutti i visitatori. L'evento, che seg ... it.blastingnews.com Nuova vita per il Parco di Pinocchio a Collodi: il 2026 è l’anno della rinascita grazie ai fondi PnrrSono stati conclusi i lavori finanziati dal Pnrr che hanno interessato i due parchi negli ultimi tre anni migliorandone la qualità ... intoscana.it COLLODI PROTAGONISTA SU RAI 1 Questa mattina, domenica, 29 marzo il Parco di Pinocchio e il giardino Garzoni saranno protagonisti del programma Linea Verde, in onda su Rai1 alle ore 12.20 circa. I conduttori Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margh - facebook.com facebook Pescia: Giornata Mondiale della Marionetta, Celebriamo Pinocchio e andate al Parco di Pinocchio!! World Puppetry Day #orgogliopesciatino #avantituttapescia #pinocchio #collodi #parco #giardinostorico #villagarzoni #marionetta #montagna #pescia #famigl x.com