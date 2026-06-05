il pane di matera la nostra storia tra farina e sassi oggi presentazione del libro

Venerdì 5 giugno 2026, alle 18, si è tenuta la presentazione del libro “Il pane di Matera. La nostra storia tra Farina e Sassi” presso il Salone della Camera di Commercio. Il volume, scritto da Nino Sangerardi e pubblicato da Altrimedia Edizioni, racconta la storia del pane nella città di Matera. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e relatori, senza ulteriori dettagli sui contenuti o interventi specifici.

Di Nino Sangerardi: Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18 presso il Salone della Camera di Commercio di Matera, Altrimedia Edizioni presenta il libro “Il pane di Matera. La nostra storia tra Farina e Sassi”, scritto da Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli. Dopo la prima nazionale tenutasi a Torino in occasione della XXXVIII edizione de “Il Salone Internazionale del Libro”, all’interno dello stand del Consiglio Regionale della Basilicata, il volume di Cifarelli e Roselli fa tappa nella Città dei Sassi dove la storia ha inizio. “Il pane a Matera non è mai stato solo un alimento, ma un rito sacro, un legame indissolubile tra l’uomo e la terra, il simbolo di una comunità che custodisce il proprio futuro in un cuore antico”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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LA BASILICATA PROTAGONISTA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

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