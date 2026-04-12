Oggi, a Matera, si conclude il ciclo di rappresentazioni teatrali intitolato Mater Sacra – la via della croce. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi, coinvolgendo diversi luoghi storici del centro e dei Sassi. La chiusura è prevista per domenica 12 aprile 2026, con la fine dell’evento che ha attraversato alcune tra le zone più iconiche della città.

Matera chiude oggi, domenica 12 aprile 2026, il ciclo di rappresentazioni teatrali Mater Sacra – la via della croce, un percorso sacro che ha coinvolto i luoghi storici del centro e dei Sassi. L’iniziativa, che ha protagonista la narrazione della passione attraverso sei tappe fondamentali, prevede per la serata due momenti conclusivi gratuiti nel giardino di Sant’Agostino, con scene dedicate alla Crocifissione e al Santo Sepolcro. Il percorso scenografico tra i luoghi della memoria materana. La messa in scena ha trasformato il tessuto urbano di Matera in un palcoscenico a cielo aperto, collegando spazi iconici attraverso una sequenza di sei momenti drammatici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il gran finale: la Via della Croce tra i Sassi si chiude oggi

Leggi anche: L’insolita Matera – leggende e misteri tra i sassi

Primavera e Pasqua tra i Sassi: Casa Noha è la porta d’ingresso per scoprire MateraCon l’arrivo della primavera, Matera si illumina di nuova luce tra vicoli silenziosi e scorci che raccontano secoli di storia.