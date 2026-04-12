Grottaglie presentazione del libro Le Bisbee tra storia e tradizioni messapiche

A Grottaglie si è tenuta la presentazione del libro “Le Bisbee”, scritto dallo storico Fernando Sammarco. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Utòpia e ha visto la partecipazione di pubblico locale. Il volume analizza aspetti della storia e delle tradizioni messapiche. La presentazione si è svolta in un contesto culturale dedicato alla valorizzazione delle radici storiche della zona.

Tarantini Time Quotidiano A Grottaglie l’Associazione Artistico Culturale Utòpia organizza la presentazione del volume “Le Bisbee”, opera dello storico Fernando Sammarco. L’iniziativa è coordinata dalla direttrice artistica Gabriella Rodia. Il libro si inserisce nel filone del romanzo storico e approfondisce le tradizioni del popolo messapico, con particolare riferimento ai rituali legati alla cultura del vino e alle celebrazioni collettive. L’opera ricostruisce, attraverso studi storici, antiche usanze del territorio salentino, spesso collegate alla figura di Re Artas e alla comunità di Manduria. “Si tratta di un volume storico romanzato,...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, presentazione del libro “Le Bisbee” tra storia e tradizioni messapiche Grottaglie: presentazione del libro “Italia e Iran 1857-2015” VenerdìDi seguito il comunicato: Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie... “Non sono altro che luce”, a Grottaglie la presentazione del libroTarantini Time QuotidianoSi terrà domenica 19 aprile 2026, alle ore 19:00, all’Ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie, la presentazione del libro...