Il volume di Gaspare Polizzi, intitolato “Il pane degli angeli”, è stato presentato ieri al Salone delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. La presentazione si è svolta in presenza di pubblico e ha incluso interventi di esperti del settore. La pubblicazione affronta temi legati alla conoscenza e alla cultura, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui relatori.

Firenze, 5 giugno 2026 — È stato il Salone delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno ad ospitare ieri la presentazione del volume di Gaspare Polizzi, “Il pane degli angeli. Il cibo della conoscenza, da Beato Angelico ad Anselm Kiefer”, pubblicato da Aesthetica Specola. Un libro che attraversa territori diversi, tenuti insieme da una domanda antica, “Di che cosa si nutre la conoscenza?” Polizzi, studioso di Giacomo Leopardi e dei rapporti tra letteratura, scienza e arte, ma anche amico e studioso del filosofo francese Michel Serres, costruisce un percorso in cui arti figurative, tradizione letteraria e filosofia si intrecciano intorno al tema del “pane degli angeli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pane degli angeli, il cibo della conoscenza

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