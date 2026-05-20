Nel Golfo degli Angeli si prepara una grande sfida tra alcuni tra i più noti team di vela internazionali, pronti a affrontare Luna Rossa in una regata che attirerà molti visitatori. La manifestazione coinvolge imbarcazioni di alto livello che si sfideranno in acque sarde, portando l'attenzione sulla città e sulle sue strutture portuali. Con l’afflusso di turisti previsto, saranno adottate misure per gestire la viabilità cittadina e garantire l’accesso ai luoghi di interesse.

? Punti chiave Chi sono i campioni che sfideranno Luna Rossa nel Golfo?. Come gestirà Cagliari l'impatto dei flussi turistici sulla viabilità cittadina?. Quali misure di sicurezza verranno adottate per proteggere i residenti?. Perché questa regata è decisiva per il futuro della Sardegna?.? In Breve Partecipano Emirates Team New Zealand, GBR Challenge, La Roche-Posay Racing Team e Tudor Team Alinghi.. Le regate preliminari fungono da test per la sfida finale a Napoli nel 2027.. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica coordina i piani di viabilità.. L'evento dal 21 al 24 maggio mira a consolidare Cagliari come hub del turismo sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari sfida il mondo: i giganti della vela nel Golfo degli Angeli

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