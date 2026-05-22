La Via degli Angeli e il mistero della Santa Casa | ad Ancona il saggio di Fernando Frezzotti

Oggi alle 17, nella Sala Consiliare del Comune di Ancona, si terrà un evento dedicato alla storia della traslazione della casa della Madonna dall’Oriente all’Occidente e alla sua influenza sul territorio delle Marche. Il saggio sarà presentato dall’autore Fernando Frezzotti e si concentrerà su temi legati alla Via degli Angeli e al mistero della Santa Casa. L’incontro si propone di approfondire un aspetto storico e religioso che coinvolge la regione e i suoi centri storici.

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