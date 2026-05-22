La Via degli Angeli e il mistero della Santa Casa | ad Ancona il saggio di Fernando Frezzotti
Oggi alle 17, nella Sala Consiliare del Comune di Ancona, si terrà un evento dedicato alla storia della traslazione della casa della Madonna dall’Oriente all’Occidente e alla sua influenza sul territorio delle Marche. Il saggio sarà presentato dall’autore Fernando Frezzotti e si concentrerà su temi legati alla Via degli Angeli e al mistero della Santa Casa. L’incontro si propone di approfondire un aspetto storico e religioso che coinvolge la regione e i suoi centri storici.
ANCONA- “La storia della traslazione della casa della Madonna da Oriente a Occidente” e la rilettura della storia del territorio delle Marche sono al centro dell’iniziativa in programma oggi alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di Ancona. Organizzata con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Litanie alLa Divina Misericordia (con mie aggiunte)
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