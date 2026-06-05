Il nuovo slip dress combina tessuti come il pizzo e il satin, creando un abito che unisce elementi di eleganza e raffinatezza. La scelta di questi materiali permette di indossarlo sia in occasioni formali che in contesti più casual, spostandosi dalla camera da letto alla città. La tendenza della stagione vede questa fusione di texture come protagonista, rendendo l’abito versatile e adatto a diversi stili e momenti della giornata.

P izzo o satin? Tutti e due. L’abito più chic di stagione è un remix di eleganza: i materiali, insieme, danno vita al nuovo slip dress. Un vestito must-have che sembra provenire da un vecchio baule rimasto chiuso per troppo tempo ma che, in realtà, è pensato per conquistare la città. Slip dress: come indossare l’abito sottoveste nella quotidianità X Leggi anche › Il look del giorno, con la polo sotto lo slip dress Avvistato sulle passerelle della Primavera Estate 2026 e già protagonista dello street style, l’abito lingerie reinterpreta la classica sottoveste in chiave contemporanea. Le linee restano essenziali e fluide, mentre inserti macramè, orli e dettagli trasparenti aggiungono carattere e sensualità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo slip dress esce dalla camera da letto e conquista la città

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