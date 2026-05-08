Dalla Luna alla tua camera da letto l’invenzione italiana che rivoluziona il sonno

Un nuovo dispositivo italiano, progettato per migliorare il sonno, sta attirando l'attenzione. La sua invenzione nasce dallo studio della fisiologia del sonno in ambienti estremi, un settore di ricerca fondamentale per le missioni spaziali di lunga durata. L’obiettivo è creare soluzioni che possano essere utilizzate anche nella vita quotidiana, portando innovazioni direttamente nelle camere da letto. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nel campo del comfort e del benessere personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Lo studio della fisiologia del sonno in ambienti estremi rappresenta una delle sfide principali per la sicurezza delle missioni spaziali di lunga durata. Da uno di questi studi ha origine lo sviluppo di un dispositivo intelligente capace di rilevare segnali biologici complessi attraverso un'interfaccia non invasiva. Il progetto, coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Divampa un incendio in un appartamento a Milano, le fiamme partite dalla camera da letto: anziana gravissimaUn incendio è divampato in un appartamento in via Frua a Milano: le fiamme sono partite dalla camera da letto. Leggi anche: I colori della camera da letto che aiutano davvero a dormire meglio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stregati dalla Luna - Di nuovo tra le stelle; Calendario lunare di maggio 2026, tra la Luna dei Fiori e la Luna Blu; Luna dei Fiori di maggio 2026: data, ora e significato della prima Luna Piena di maggio; A maggio 2026 avremo due lune piene: Una potrebbe portare a galla segreti o verità a lungo sepolte. Il significato della Luna dei Fiori e della rarissima Luna Blu. Cielo spettacolo su Salerno: dalla Luna dei Fiori alla Luna Blu, maggio regala due pleniluni uniciStampa Maggio si apre con uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’anno e si chiuderà con un bis raro: due pleniluni nello stesso mese, tra cui la celebre Luna dei Fiori e la più insolita L ... salernonotizie.it Dalla Terra alla Luna, di nuovoSulla punta di un razzo spaziale alto quasi cento metri, quattro astronauti hanno iniziato una cosa che non facciamo da più di cinquant’anni, dai tempi delle missioni Apollo negli anni Settanta: ... ilpost.it “La giostra della luna non ripassa più, non le piace che si scenda troppe volte dalla felicità". —Massimo Bisotti #CerchiamoLaLuna a #SalaLettura x.com Invito a Teatro La distanza dalla luna Venerdì 22 maggio ore 18.30 Teatro Francigena Con i ragazzi del gruppo teatrale 54° km Per prenotazioni Erika: 353.4951674 Juppiter - facebook.com facebook