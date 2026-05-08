Vittoria Ceretti slip dress e ballerine a New York | il look retrò che conquista

A New York, la modella ha scelto un outfit semplice e raffinato, indossando uno slip dress abbinato a ballerine. Il look richiama uno stile retrò e si distingue per l’assenza di elementi appariscenti come paillettes o tacchi alti. La scelta di vestiti più minimalisti, che puntano sulla sobrietà e sull’eleganza, è stata notata tra le tendenze della stagione. La modella ha catturato l’attenzione per il suo stile spontaneo e naturale.

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Via gli abiti scenografici, i tacchi vertiginosi e i carichi di paillettes: il vero lusso oggi sussurra, e spesso lo fa con la voce — pazzesca — di Vittoria Ceretti. Tra i grattacieli di New York proprio come in equilibrio su di una passerella d’haute couture, la top model lombarda ci ha dato una lezione di stile che dovremmo tutte appuntarci sul frigo, in bella vista: meno è decisamente meglio. Come? Scegliendo un semplice slip dress in seta per uscire in compagnia del fidanzato, Leonardo DiCaprio. Semplice? Sulla carta sì. Addosso a lei? Pura leggenda, con quell’allure sfacciatamente effortless, quasi come fosse uscita in pigiama, uno extra lusso però, che sembra dire: “Mi sono appena svegliata ma sono comunque la più cool della città”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittoria Ceretti, slip dress e ballerine a New York: il look retrò che conquista Vittoria Ceretti Closes Versace La Vacanza 2023 | Runway Look #vittoriaceretti #versace #lavacanza Notizie correlate Tutte vogliono lo slip dress: gli outfit che stanno conquistando la primaveraPer la primavera 2026, lo slip dress si impone come outfit di tendenza, reinventando l’eleganza minimal con silhouette fluide e raffinate. Vittoria Ceretti in total red: il look che non passa inosservatoAlla Paris Fashion Week 2026 basta un attimo perché uno sguardo si fermi su un dettaglio preciso. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Vittoria Ceretti, il look con abito sottoveste in pizzo per l'uscita romantica con DiCaprio; Vittoria Ceretti al Met Gala 2026 come una statua greca, il look con abito cut-out drappeggiato. Vittoria Ceretti, slip dress e ballerine a New York: il look retrò che conquistaVittoria Ceretti è stata avvistata a Manhattan con un look che è già il manifesto della primavera 2026: la parola d’ordine? Sforzo zero, impatto massimo. dilei.it Met Gala pre-party da Bezos, Vittoria Ceretti sensualissima in trasparenzeVittoria Ceretti conquista il pre-party del Met Gala firmato Bezos con un abito trasparente Chanel che gioca tra sensualità e raffinatezza ... dilei.it Vittoria Ceretti al Met Gala 2026 come una statua greca, il look con abito cut-out che scopre vita e fianco della top model italiana https://vogueitalia.visitlink.me/i96DEp facebook Wes Gordon ha disegnato per Vittoria Ceretti al Met Gala 2026 un abito peplo total black che ricorda le statue dell'Antica Grecia. Ecco i dettagli sul look x.com