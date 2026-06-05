Il nucleare? Irrealistico costoso e crea dipendenza
Il governo Meloni ha accelerato sulla questione nucleare, ma le analisi indicano che questa scelta appare più ideologica che basata su considerazioni industriali. Il settore dell’energia e dell’ambiente mostra difficoltà nel sostenere questa direzione, che molti considerano costosa e potenzialmente dipendente da fonti esterne. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sui piani concreti per lo sviluppo nucleare nel paese. La discussione si concentra sulla sostenibilità economica e sulle implicazioni a lungo termine di questa strategia.
L’accelerazione del governo Meloni sul nucleare è una mossa più ideologica che industriale. Il settore dell’energia e dell’ambiente è quello in cui l’esecutivo di destra è più deficitario: nonostante il. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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