Il nucleare? Irrealistico costoso e crea dipendenza

Notizia in breve

Il governo Meloni ha accelerato sulla questione nucleare, ma le analisi indicano che questa scelta appare più ideologica che basata su considerazioni industriali. Il settore dell’energia e dell’ambiente mostra difficoltà nel sostenere questa direzione, che molti considerano costosa e potenzialmente dipendente da fonti esterne. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sui piani concreti per lo sviluppo nucleare nel paese. La discussione si concentra sulla sostenibilità economica e sulle implicazioni a lungo termine di questa strategia.