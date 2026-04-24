Il cartellone sbagliato diventa virale sui social | Comune di Genova crea dipendenza

Un display delle fermate Amt a Genova ha mostrato una striscia sbagliata, attirando l’attenzione sui social media. La scena è diventata virale, con utenti che hanno condiviso immagini e commenti sulla vicenda. La pubblicazione ha suscitato numerosi commenti e discussioni online, trasformando un errore tecnico in un fenomeno di massa sui social.

È bastata una striscia malfunzionante su un display delle fermate Amt, poi il web e i social hanno fatto il resto. L’immagine che mostra uno dei cartelli alle fermate del bus nel centro cittadino con la scritta “Comune di Genova crea sempre dipendenza e rovina la persona” sta facendo il giro sui.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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