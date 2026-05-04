Da giovedì 14 maggio a domenica 17 maggio 2026, a Milano sarà aperto un pop-up store dedicato a Dior. L’evento fa parte di una campagna promozionale che coinvolge il marchio attraverso un allestimento temporaneo nel centro della città. L’iniziativa si inserisce in un periodo di attività commerciale e di marketing, attirando visitatori e appassionati del marchio in un’area dedicata alla moda e al beauty.

L'appuntamento è l'evoluzione naturale del lancio ideato da Peter Philips, Direttore Creativo e dell'Immagine di Dior Make-Up e di Francis Kurkdjian, Direttore della Creazione Fragranze, che a inizio 2026 ha dato vita a una collezione coordinata Dior Addict, dedicata a labbra vibranti e luminose e fragranze addictive, perfettamente coordinate. Il pop-up space sarà l'occasione per celebrare questo lancio e per immergersi nel fascino delle creazioni Dior Addict. Le esperienze da provare sono tante: scoprire tra le tre fragranze Dior Addict - Rosy Glow, Peachy Glow, Purple Glow - e trovare quella più adatta alla propria personalità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il dolce universo Dior vi attende a Milano in un pop-up store che crea dipendenza

Notizie correlate

“Il continuo scroll impedisce lo sviluppo dell’attenzione e crea dipendenza. Vi spiego come difendere i vostri bambini”. INTERVISTA al Professor Giovanni MentoL’uso del digitale tra i bambini è un dibattito forte che coinvolge vari ambiti della società ed è un discorso al centro dell’attenzione in molti...

Leggi anche: In Brianza sbarcano Alessio e Cristiano, i re del panzerotto che "crea dipendenza"