L'attaccante belga sta per lasciare il Napoli, con le trattative ormai avviate verso la conclusione. È stato stabilito un prezzo per il trasferimento, mentre si continua a parlare di un possibile ritorno in Premier League. Nelle ultime settimane, si sono intensificati i contatti tra le parti coinvolte per definire i dettagli dell’addio. La situazione sembra ormai prossima a una svolta definitiva.

di Francesco Spagnolo Lukaku e il Napoli sono ormai ai saluti. Per il belga, accostato alla Juve, sembra vicino il ritorno in Premier League. I dettagli. Il destino di Lukaku appare ormai segnato, con un orizzonte che si allontana drasticamente dalle pendici del Vesuvio. Dopo una parentesi all’ombra del Maradona decisamente fallimentare, il centravanti belga sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di chiudere il suo capitolo italiano durante la prossima finestra estiva di trasferimenti. Secondo le indiscrezioni raccolte da TEAMtalk, il Napoli avrebbe maturato la decisione definitiva di separarsi dal calciatore, facilitando un suo possibile ritorno nel calcio inglese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku, l’addio al Napoli è sempre più vicino: fissato il prezzo del giocatore accostato alla Juve. Tutti i dettagli

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