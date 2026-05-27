La Juventus punta i fari su Alexander Nubel | il portiere del Bayern Monaco è l’alternativa ad Alisson ma c’è l’ostacolo Guardiola
La Juventus sta valutando Alexander Nubel come possibile rinforzo tra i pali per la prossima stagione, considerandolo come alternativa ad Alisson del Liverpool. Il portiere tedesco, attualmente al Bayern Monaco, è entrato nella lista dei candidati. Tuttavia, ci sarebbe un ostacolo rappresentato dall’allenatore del Bayern, che potrebbe opporsi a una sua cessione. La società bianconera monitora la situazione, senza aver ancora preso decisioni definitive.
La Juventus ha inserito il nome di Alexander Nubel nella lista dei candidati per difendere la propria porta nella prossima stagione sportiva, individuando nel portiere tedesco la principale alternativa di mercato qualora il Liverpool dovesse bloccare definitivamente la partenza di Alisson Becker. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica proveniente dalla Germania e rilanciata dalla testata Bild, la dirigenza bianconera sta studiando con attenzione il profilo del ventinovenne estremo difensore di proprietà del Bayern Monaco, reduce da un’annata vissuta in prestito tra le fila dello Stoccarda. La Continassa intende farsi trovare pronta... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Notizie e thread social correlati
Alisson Juventus, Spalletti punta il portiere brasiliano: la possibile offerta dei bianconeri e la volontà dell’estremo difensoreIl tecnico della squadra ha manifestato interesse per il portiere brasiliano, considerato tra le opzioni per rinforzare la rosa.
Alisson Juventus, sfida all’Inter per il portiere brasiliano: il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore. I dettagliLa Juventus ha nuovamente manifestato interesse per il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool.