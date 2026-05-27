La Juventus punta i fari su Alexander Nubel | il portiere del Bayern Monaco è l’alternativa ad Alisson ma c’è l’ostacolo Guardiola

Notizia in breve

La Juventus sta valutando Alexander Nubel come possibile rinforzo tra i pali per la prossima stagione, considerandolo come alternativa ad Alisson del Liverpool. Il portiere tedesco, attualmente al Bayern Monaco, è entrato nella lista dei candidati. Tuttavia, ci sarebbe un ostacolo rappresentato dall’allenatore del Bayern, che potrebbe opporsi a una sua cessione. La società bianconera monitora la situazione, senza aver ancora preso decisioni definitive.