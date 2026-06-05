Il Napoli ha ufficialmente completato il riscat di Alisson Santos, con un investimento totale di 20 milioni di euro. L’accordo è stato confermato e il giocatore diventerà a tutti gli effetti un calciatore azzurro. La cifra, già nota, è ora ufficiale e sancisce il passaggio definitivo del giocatore alla squadra. Santos è stato acquistato in prestito prima, ora il club ha deciso di esercitare il diritto di riscatto.

Era piuttosto scontato, ma leggerlo nero su bianco fa comunque stare tranquilli. Il Napoli riscatterà ufficialmente Alisson Santos che diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro. Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson. Il comunicato ufficiale: La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli fa il Napoli e riscatta Alisson Santos: operazione da 20 milioni totali

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NAPOLI, ecco ALISSON SANTOS: il BRASILIANO è ARRIVATO in ITALIA

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