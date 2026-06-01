napoli attivata oggi la clausola di riscatto da 16 milioni di euro per alisson santos

Oggi il Napoli ha attivato la clausola di riscatto da 16 milioni di euro per il giocatore Alisson Santos. La cessione è stata formalizzata dopo il via libera definitivo, con il trasferimento che prevede il pagamento di questa cifra allo Sporting Lisbona. La trattativa si è conclusa con successo, rendendo ufficiale il passaggio del calciatore.

Napoli, operazione Alisson Santos definitivamente chiusa: allo Sporting Lisbona vanno 16 milioni dopo il via libera definitivo. Il Napoli ha completato anche gli ultimi passaggi burocratici per il riscatto di Alisson Santos. Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata odierna sono stati scambiati e validati tutti i documenti necessari per formalizzare definitivamente l’operazione. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Da questo momento il difensore brasiliano è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli al 100%, con il club che ha esercitato il diritto di riscatto assicurandosi il giocatore in maniera permanente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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NAPOLI, ESCLUSIVA ASSOLUTA! NOTIZIA CLAMOROSA EMERSA ALLIMPROVVISO

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