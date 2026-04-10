Napoli Conte spiazza i tifosi e non fa giocare Alisson Santos dal primo minuto?

La partita tra Napoli e Parma si avvicina, e la decisione dell’allenatore di non schierare dal primo minuto il portiere Alisson Santos sta attirando l’attenzione dei tifosi. La scelta ha alimentato discussioni tra i sostenitori della squadra, mentre le formazioni ufficiali non sono state ancora rese note. La tensione tra i supporter si fa sentire, con opinioni contrastanti sulla possibile esclusione del giocatore titolare.

La vigilia della sfida contro il Parma si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia emotivo tra i tifosi, spaccati dalla probabile decisione di Antonio Conte. Secondo quanto filtra da Sky Sport, il tecnico sarebbe orientato a lasciare ancora fuori dall’undici iniziale Alisson Santos, scegliendo invece di ripartire dalle certezze. Una scelta forte, che fa rumore, soprattutto alla luce dell’entusiasmo generato dal giovane talento nelle ultime settimane. Alisson Santos rappresenta oggi il simbolo della sorpresa, dell’imprevedibilità, di quella scintilla capace di cambiare una partita in un attimo. Tenerlo inizialmente in panchina, per molti, significa rinunciare volontariamente a fantasia e coraggio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Antonio Conte lo fa giocare dal primo minutoLa sfida decisiva tra Napoli e Roma non è soltanto una classica del campionato, ma uno snodo cruciale nella corsa ai posti che valgono la... Leggi anche: Alisson Santos, Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto (non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting) Temi più discussi: Non mi aspettavo la chiamata del Napoli: Alisson Santos tra il rapporto con la città e Antonio Conte; Alisson Santos: Non mi aspettavo la chiamata del Napoli! Conte? Mi aiuta. Sul futuro...; Conte spiazza tutti: il prescelto come vice Hojlund con il Milan. Non sarà Giovane; Alisson Santos: Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, Conte mi aiuta molto. Il primo gol, il sogno Napoli e l'impatto del Maradona: Alisson Santos si raccontaIl giovane brasiliano rivive le emozioni della rete segnata alla Roma: l'abbraccio dei compagni, l'urlo dei tifosi e un desiderio da esaudire ... corrieredellosport.it VIDEO SSCN - Napoli, Alisson Santos: Il mio primo gol in azzurro una grandissima emozione, sia il club che i tifosi mi hanno fatto sentire a casa, desideravo tanto venire quiNAPOLI - Alisson Santos, attaccante del Napoli, si è raccontato in un video pubblicato su Youtube dalla SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Primo gol con la maglia del Napoli? S ... napolimagazine.com I tifosi si aspettano di vedere Alisson Santos dal primo minuto contro il Parma, ma la redazione di Sky Sport ha riferito che il brasiliano partirà ancora dalla panchina - facebook.com facebook #Napoli, Antonio #Conte potrebbe cambiare la formazione in vista della partita contro il #Parma: #Anguissa potrebbe partire dalla panchina, con #McTominay arretrato al suo posto e Alisson #Santos titolare in coppia con Kevin #DeBruyne. @SkySport x.com