Il Museo Carlo Bilotti festeggia i vent’anni con un evento all'Aranciera di Villa Borghese. Durante la giornata sono previste visite guidate gratuite, proiezioni in 3D dei sotterranei e musica dal vivo che spazia tra folk, jazz e colonne sonore cinematografiche.

Cosa: Una giornata di festa con visite guidate gratuite, proiezioni in 3D dei sotterranei e musica dal vivo tra folk, jazz e colonne sonore cinematografiche.. Dove e Quando: Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese (Via Fiorello la Guardia, 6 e viale dell’Aranciera, 4 – Roma), venerdì 12 giugno, con apertura straordinaria fino alle 21.00.. Perché: Per festeggiare il ventesimo anniversario del museo, ammirare gli spazi recentemente restaurati grazie ai fondi PNRR e scoprire capolavori d’arte contemporanea in un’atmosfera festosa.. Il cuore verde della capitale si prepara a vivere una serata di grande fascino e condivisione all’insegna della cultura. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Museo Carlo Bilotti Celebra Vent’anni: Festa all’Aranciera di Villa Borghese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Villa Borghese: il Villaggio Arma celebra 212 anni tra storia e techIl Villaggio Arma a Villa Borghese ha festeggiato i suoi 212 anni, integrando tecnologie come visori 3D per simulare scene del crimine.

Roma celebra 40 anni di storia: cinema e arte egizia a Villa BorgheseA Roma, l’Accademia d’Egitto festeggia i suoi primi 40 anni di attività con una manifestazione che coinvolge cinema e arte contemporanea.

Temi più discussi: Domenica 7 giugno ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; Musei gratis domenica 7 giugno: tutte le mostre in programma e visitabili; Eventi cultura Roma 5-11 giugno: Diego Rivera e giardini aperti; Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 5 all’11 giugno 2026.

Deus Sive Natura. Silvia Scaringella in mostra al Museo Carlo BilottiIl Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita dall’8 novembre 2025 al 25 gennaio 2026 la mostra Silvia Scaringella. Deus sive natura. L’esposizione, a cura di Maila Buglioni, è promossa da ... romatoday.it

Artisti a Villa Borghese, incontri al Museo Carlo BilottiLa Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone per il secondo anno consecutivo il ciclo di incontri Artisti a Villa Borghese, ospitati in due luoghi evocativi all’interno del parco pubblico ... romatoday.it