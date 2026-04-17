Roma celebra 40 anni di storia | cinema e arte egizia a Villa Borghese

A Roma, l’Accademia d’Egitto festeggia i suoi primi 40 anni di attività con una manifestazione che coinvolge cinema e arte contemporanea. L’evento si svolge a Villa Borghese, dove vengono esposte opere e proiettati film legati alla cultura egizia. La celebrazione si concentra sulla storia dell’istituzione e sulla sua connessione con il patrimonio artistico e culturale dell’Egitto.

L’Accademia d’Egitto a Roma celebra i suoi primi 40 anni di attività attraverso un programma che unisce cinema e arte contemporanea. Presso la sede situata nel parco di Villa Borghese, l’istituzione dedicata alla civiltà egizia dell’Istituto Italiano organizza una serie di momenti celebrativi che vedranno protagonista il talento di Mostafa Rabie. Il percorso di festeggiamenti prevede la proiezione di un documentario dedicato al Grand Egyptian Museum, portando lo spettatore nel cuore della nuova narrazione archeologica. Parallelamente, l’attenzione si sposta sulla pittura con l’inaugurazione della mostra intitolata Companionship. L’autore delle opere è l’artista egiziano Mostafa Rabie, figura di spicco che ha recentemente ottenuto il Premio di Stato per la Creatività Artistica 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma celebra 40 anni di storia: cinema e arte egizia a Villa Borghese Notizie correlate A Napoli rinasce il Teatro Cinema delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storiaNell’anno del suo centenario, rinasce il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli, un gioiello Liberty incastonato nel cuore culturale e... Villa d’Este Golf Club celebra 100 anni: tra storia, glamour e rilancio internazionaleIl Circolo Golf Villa d’Este spegne cento candeline e si racconta, tra memoria storica e visione futura. Una raccolta di contenuti Si parla di: Romics, alla Fiera di Roma la carica di supereroi e cosplayer. Villaggio per la terra, quattro giorni di sport ed educazione ambientale nel cuore di Villa BorgheseCentinaia gli eventi in programma dal 16 al 19 aprile nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio ... romatoday.it Roma torna capitale dell’auto d’epoca con il Concorso d’eleganza AnantaraROMA – Lanciate nei ruggenti anni ‘20, le passerelle automobilistiche restano d’attualità anche nell’era contemporanea e l’Anantara Concorso Roma in programma dal 16-19 aprile a Villa Borghese, ha por ... repubblica.it