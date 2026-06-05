Il Festival dei popoli si svolge nel fine settimana a Villa Verucchio, con eventi che includono partite di calcetto, degustazioni di piatti etnici e spettacoli di musica e balli. L'evento coinvolge diverse comunità che presentano tradizioni culturali attraverso attività sportive, gastronomiche e artistiche. La manifestazione si svolge nel centro della località, con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

Il mondo scende in campo a Villa Verucchio. E poi si ritrova a tavola, tra musiche, bandiere, balli e piatti tipici. Torna nel weekend il Festival dell’amicizia fra i popoli, insieme al ’Mundialito’ di calcetto. Domani al campo sportivo di Ponte Verucchio si sfideranno 10 squadre di adulti, altre 2 formate dai bambini delle elementari e 4 da quelli delle medie, in rappresentanza di 18 Paesi. Ogni partita verrà preceduta dagli inni nazionali e, accanto alla coppa per i vincitori, verrà assegnato il premio fair play. Perché qui conta, soprattutto, il rispetto reciproco. Domenica invece la festa si sposterà in piazza Europa a Villa Verucchio, con il Festival dell’amicizia fra i popoli: cucine, musiche e balli etnici e una grande scenografia finale dedicata alla pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mondo scende in piazza con il Festival dei popoli. Weekend tra sfide a calcetto, piatti e balli etnici

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