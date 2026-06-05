Il mistero del livido sul volto di Andrea Mountbatten-Windsor | cosa è successo all’ex principe confinato a Sandringham? La foto rubata in auto scatena le ipotesi

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un livido evidente sulla guancia di Andrea Mountbatten-Windsor è stato fotografato in un’immagine scattata in auto. La foto, considerata non ufficiale, ha suscitato varie ipotesi sulla causa del livido. La presenza di questa ferita ha attirato l’attenzione dei media, mentre l’ex principe, confinato a Sandringham, non ha fornito commenti ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o del danno.

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Un grosso livido sulla guancia: così è apparso Andrea Mountbatten-Windsor nell’ultima foto scattata mentre si trovava alla guida della sua automobile nell’area della tenuta di Sandringham dove è stato confinato all’inizio dell’anno, dopo che il sovrano gli aveva tolto titoli e onorificenze in autunno. Il fratello di Carlo III vive nella Marsh Farm, una piccola residenza di famiglia, lontano dai riflettori ma sotto la lente della giustizia che sta indagando sulle sue relazioni con il faccendiere americano e pedofilo, Jeffrey Epstein. Il giorno del suo 66esimo compleanno, il 19 febbraio, la polizia lo ha prelevato per tenerlo in stato di fermo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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