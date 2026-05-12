La regina consorte ha deciso di intraprendere azioni legali contro il cognato, il duca di York, e le sue due figlie, Eugenia e Beatrice. La questione riguarda una disputa legale che coinvolge questioni di proprietà e diritti relativi alla famiglia reale. Fino agli anni Novanta, i membri della famiglia York erano tra i più visibili e influenti nella monarchia britannica. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Che sorpresa è la vita. Fino agli anni Ottanta e Novanta, gli York erano una delle famiglie di punta della royal family britannica. Sarah e Andrea, insieme a Carlo e Diana tra le coppie royal del secolo. Amati, invidiati, spesso sulle prime pagine dei giornali. Un po’ ribelli e talvolta rei di alcuni scandali pruriginosi ma sempre perdonati dai sudditi. In fondo, all’epoca, erano simpatici. Guasconi ma divertenti (e, si sa, quelli più indisciplinati e imprevedibili sono meno noiosi dei royal ligi al dovere, spesso noiosamente prevedibili). La caduta di Andrea di York. Di tutta la famiglia, l’ex principe Andrea, 66 anni, è quello che ha pagato di più la sua condotta scellerata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco che cosa vuole fare la regina Camilla contro il cognato Andrea Mountbatten Windsor (e anche le sue figlie Eugenia e Beatrice)

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