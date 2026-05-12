Ecco che cosa vuole fare la regina Camilla contro il cognato Andrea Mountbatten Windsor e anche le sue figlie Eugenia e Beatrice

Da amica.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regina consorte ha deciso di intraprendere azioni legali contro il cognato, il duca di York, e le sue due figlie, Eugenia e Beatrice. La questione riguarda una disputa legale che coinvolge questioni di proprietà e diritti relativi alla famiglia reale. Fino agli anni Novanta, i membri della famiglia York erano tra i più visibili e influenti nella monarchia britannica. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che sorpresa è la vita. Fino agli anni Ottanta e Novanta, gli York erano una delle famiglie di punta della royal family britannica. Sarah e Andrea, insieme a Carlo e Diana tra le coppie royal del secolo. Amati, invidiati, spesso sulle prime pagine dei giornali. Un po’ ribelli e talvolta rei di alcuni scandali pruriginosi ma sempre perdonati dai sudditi. In fondo, all’epoca, erano simpatici. Guasconi ma divertenti (e, si sa, quelli più indisciplinati e imprevedibili sono meno noiosi dei royal ligi al dovere, spesso noiosamente prevedibili). La caduta di Andrea di York. Di tutta la famiglia, l’ex principe Andrea, 66 anni, è quello che ha pagato di più la sua condotta scellerata.🔗 Leggi su Amica.it

ecco che cosa vuole fare la regina camilla contro il cognato andrea mountbatten windsor e anche le sue figlie eugenia e beatrice
© Amica.it - Ecco che cosa vuole fare la regina Camilla contro il cognato Andrea Mountbatten Windsor (e anche le sue figlie Eugenia e Beatrice)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Guai anche per le figlie”. Andrea, la scoperta su Eugenia e Beatrice: finisce malissimoUna nuova polemica torna a coinvolgere la famiglia dell’ex principe Andrea di York, già al centro di numerose controversie negli ultimi anni.

Beatrice ed Eugenia sotto shock: bandite le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Gelo con WilliamSarà pur vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma orami tutto ciò che evoca gli Epstein file produce scandalo e avversione da...

Si parla di: Andrea, un uomo incappucciato minaccia l’ex Principe nella sua casa di Sandringham; L'ex principe Andrea minacciato da un uomo armato mentre era a spasso coi cani, ecco quel che si sa.

Re Carlo categorico su Andrea: Non vuole avere niente a che fare con luiIl clima a Buckingham Palace non è mai stato così teso. Le ultime notizie riguardanti Andrea Mountbatten-Windsor segnano una frattura definitiva, forse insanabile, all’interno della Royal Family. dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web