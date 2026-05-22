Andrew Mountbatten-Windsor nuova indagine collegata al caso Epstein | cosa sappiamo

Da puntomagazine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova inchiesta è stata avviata collegata a un caso di cronaca giudiziaria che coinvolge una figura di rilievo. Secondo quanto riportato da Sky News, le autorità stanno conducendo verifiche su presunti reati sessuali, ma al momento non sono state formulate accuse ufficiali. La persona interessata è stata oggetto di attenzione mediatica e le indagini sono ancora in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata presa e i procedimenti legali sono in fase preliminare.

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Sky News rilancia l’ipotesi di verifiche su presunti reati sessuali: nessuna incriminazione formale al momento. Le autorità britanniche starebbero ampliando le verifiche investigative legate ad Andrew Mountbatten-Windsor nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. A rilanciare la notizia è stata nelle ultime ore Sky News, secondo cui gli investigatori starebbero valutando anche possibili ipotesi di reati sessuali collegati ai rapporti tra l’ex duca e il finanziere americano morto nel 2019. Al momento, tuttavia, non risultano incriminazioni formali né capi d’accusa ufficiali a carico di Andrew Mountbatten-Windsor. Le informazioni disponibili provengono principalmente da indiscrezioni investigative e da dichiarazioni prudenti diffuse dalle autorità britanniche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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