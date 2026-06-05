Il ministro il nucleare e il referendum prossimo venturo | Spiegheremo che non c’è da avere paura

Il ministro ha annunciato che nel referendum prossimo venturo verrà spiegato che non c’è motivo di temere i reattori nucleari di nuova generazione. Si tratta degli Small Modular Reactors (SMR), reattori modulari di dimensioni più compatte, in grado di produrre fino a 300 Megawatt di energia. La comunicazione si concentrerà sulla sicurezza e le caratteristiche di questi impianti, senza entrare in dettagli tecnici. La campagna informativa sarà rivolta ai cittadini prima del voto.

La parola chiave è Smr: è un acronimo che sta per small modular reactor. I reattori nucleari modulari sono di nuova generazione hanno una potenza e dimensioni ridotte rispetto a quelli delle centrali e sono in grado di produrre fino a 300 Megawatt di energia. È il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a spiegare oggi come funzionerà la nuova legge sull’atomo italiana che la Camera ha approvato. E l’esponente di Forza Italia dice anche di non temere un referendum, nonostante i precedenti del 1986 e del 2011: «Massimo rispetto per le scelte dei cittadini. Saremo in grado di spiegare che non c’è nulla da temere». 🔗 Leggi su Open.online

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