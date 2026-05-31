Trump torna ad attaccare il Papa | Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere l’arma nucleare

Dopo alcuni giorni di silenzio, l'ex presidente americano ha pubblicato un messaggio su Truth social in cui critica il Papa e commenta la situazione internazionale. Ha scritto che qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo una fase di inattività sui social.

(Adnkronos) – Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth social, il presidente americano scrive: "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare". A corredo del suo post, Trump ha rilanciato le foto pubblicate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump attacca ancora il Papa, scontro con il Vaticano

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