Trump torna ad attaccare il Papa | Spiegategli che l’Iran non può avere un’arma nucleare

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha commentato che il Papa dovrebbe essere informato che l’Iran non può ottenere un’arma nucleare. Ha aggiunto che qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o precisazioni ufficiali sulla situazione diplomatica o politica.

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ghnRoma, 30 maggio 2026 – Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. “Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare! Presidente DONALD J. TRUMP”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, postando le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Papa Prevost, il primo pontefice americano, è nato a Chicago nel 1955. Intanto rimane alta la tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il Segretario Usa alla Difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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