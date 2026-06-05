Il Milan ha avviato contatti con Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico della nazionale americana. La società rossonera continua a mantenere vivo l’interesse per l’ex allenatore del Tottenham, nonostante le negoziazioni siano ancora in corso. Pochettino, che guida gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di giugno, non ha ancora firmato un nuovo contratto. Le discussioni tra le parti proseguono, senza che siano stati resi noti dettagli specifici.

Il Milan non molla la pista Mauricio Pochettino, l’attuale CT della nazionale americana, nazione che ospiterà i Mondiali che inizieranno l’11 giugno. Secondo Matteo Moretto, i rossoneri stanno avendo contatti continui con Pochettino. La dirigenza dei diavoli ha contattato numerose volte l’ex allenatore di Tottenham e Paris Saint-Germain, con l’obiettivo di far partire un cammino insieme dalla stagione 20262027. Il Milan sta avendo contatti continui nelle ultime ore con Glasner, Pochettino e Jaissle, l’attuale allenatore dell’Al-Ahli, club del campionato saudita. Incognita sul nuovo allenatore. Nonostante i contatti continui con Mauricio Pochettino, il Milan non è in trattativa avanzata con nessun allenatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan chiama Pochettino: contatti continui con l’ex Tottenham

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