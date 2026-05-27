Robertson la Juventus ci crede | contatti continui Ecco le alternative se sceglie il Tottenham

La Juventus continua a seguire con interesse Robertson, il terzino del Liverpool che non ha rinnovato il contratto. Sono in corso frequenti contatti tra le parti. Se l’affare dovesse saltare, la società ha valutato alternative, tra cui il Tottenham. La strategia del club rimane focalizzata sulla ricerca di un rinforzo per la fascia destra difensiva, con diverse opzioni sul tavolo in caso di mancato accordo con Robertson.

Robertson, la Juventus ci crede per il terzino che non ha rinnovato col Liverpool: contatti continui. Ecco le alternative se sceglie il Tottenham. Potrebbe essere tardi, ma la Juventus non vuole smettere di crederci. Andy Robertson rappresenta esattamente quel profilo carismatico e di spessore di cui la squadra, oggi priva di veri leader, ha un disperato bisogno per svoltare definitivamente a livello di mentalità. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’esterno sinistro scozzese si libererà dal Liverpool il prossimo 30 giugno. A gennaio aveva già raggiunto un solido accordo verbale con il Tottenham, ma da allora le gerarchie londinesi sono state stravolte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La Juventus sta pianificando una mossa a sorpresa per soffiare il contratto al Tottenham con Andy Robertson! A breve arriverà un'offerta per il terzino sinistro che sta lasciando il Liverpool. ( Fabrizio Romano ) reddit

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