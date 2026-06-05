Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri | Una lunga storia di fedeltà alla Patria

Notizia in breve

In occasione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio. Ha ricordato la lunga storia di fedeltà alla Patria e menzionato l'80 anniversario della Repubblica, che si celebra nello stesso periodo. La cerimonia ufficiale si è svolta con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e membri dell’Arma. La celebrazione ha incluso discorsi e momenti di commemorazione.