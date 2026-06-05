Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri | Una lunga storia di fedeltà alla Patria

Da agi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio. Ha ricordato la lunga storia di fedeltà alla Patria e menzionato l'80 anniversario della Repubblica, che si celebra nello stesso periodo. La cerimonia ufficiale si è svolta con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e membri dell’Arma. La celebrazione ha incluso discorsi e momenti di commemorazione.

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AGI - "Nei giorni in cui si celebra l'80 anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L'Arma, dall'esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. L'opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla Patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi, con professionalità ai valori propri al Corpo". 🔗 Leggi su Agi.it

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