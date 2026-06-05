Khamenei ha accusato gli Stati Uniti e Israele di diffondere menzogne per dividere il Paese. Ha affermato che la guerra contro l’Iran ha rappresentato un ostacolo per queste nazioni, che hanno subito un colpo decisivo da parte di Teheran. Il leader iraniano ha inoltre criticato un tentativo di destabilizzare il Paese attraverso false informazioni e manipolazioni. La dichiarazione è stata diffusa in un contesto di tensione tra Iran e le potenze occidentali.

La guerra contro l’Iran ha rappresentato “una battuta d’arresto” per gli Stati Uniti e Israele, ai quali Teheran ha inferto un “colpo decisivo”. A dichiararlo è stata la Guida Suprema della Repubblica Islamica, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto diffuso in occasione dell’anniversario della morte del fondatore del regime, Ruhollah Khomeini. Nel suo discorso, la Guida Suprema ha ammonito che gli Stati Uniti e Israele starebbero cercando di “dividere” la nazione iraniana, dopo aver subito una “sconfitta schiacciante” nel conflitto lanciato contro il suo Paese. “Il loro strumento principale per indebolire l’Iran è seminare dubbi, disperazione, paura, sfiducia e divisione”, ha scritto Khamenei nella dichiarazione letta ad alta voce, ribadendo che “il nemico malevolo” sia andato incontro a un pesante insuccesso sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Il messaggio di Khamenei contro Trump e Israele: “Stanno cercando di dividere il Paese con menzogne”

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Irans AI Video Shows War Message to America

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