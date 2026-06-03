Trump contro Netanyahu il messaggio di Donald ai Paesi arabi per mostrare la sua influenza su Israele

Da ilmessaggero.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha avuto una telefonata accesa con Netanyahu, durante la quale sono stati scambiati insulti. La conversazione si inserisce nel tentativo di Trump di riprendere iniziative politiche. La comunicazione è stata resa nota dalla Casa Bianca, senza dettagli sui contenuti specifici. La discussione si inserisce nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, con un focus sui messaggi rivolti ai Paesi arabi.

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Donald Trump ha bisogno di riprendere l'iniziativa. E quindi dalla Casa Bianca è uscita la notizia di una telefonata infuocata con Benjamin Netanyahu, piena di insulti lanciati dal presidente americano. Il messaggio vale su più fronti: da una parte evitare che Israele affossi del tutto un possibile accordo con l'Iran; dall'altra far capire ai Paesi arabi che il presidente americano è ancora in grado di guidare le danze. Non è un caso quando una notizia di questo tipo trapela alla stampa. Anche le testate più prestigiose fungono da veicoli per i messaggi della politica. In questo caso riguarda la telefonata tra Trump e il premier israeliano, in cui il presidente americano avrebbe urlato alla sua controparte, senza risparmiare parolacce. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump, Netanyahu to meet to discuss Iran peace talks

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