Il leader supremo dell’Iran ha dichiarato che Usa e Israele hanno subito un colpo decisivo. Ha invitato il popolo iraniano a mantenere fermezza, lucidità e unità. La sua comunicazione si riferisce a un presunto piano di guerra ibrida orchestrato da Israele e dagli Stati Uniti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle azioni specifiche o sui risultati di questo presunto attacco. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali.

Il leader supremo dell’Iran ha esortato il popolo del suo Paese a «rimanere saldo, lucido e unito» di fronte al «piano di guerra ibrida» messo in atto da Israele e dagli Stati Uniti. Il messaggio dell’Ayatollah Mojtaba Khamenei è stato letto dal suo rappresentante durante una manifestazione tenutasi a Teheran in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta nel 1989, del defunto leader supremo Ayatollah Ruhollah Khomeini. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, il messaggio di Mojtaba Khamenei: "Usa e Israele hanno subito un colpo decisivo"

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Iran, primo messaggio di Khamenei: Sconfiggeremo il nostro nemico

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