A Trigoria si sono verificati tensioni tra l’allenatore e lo staff medico della Roma, in un momento in cui i risultati della squadra sono ancora incostanti. Le discussioni sono avvenute in un clima teso e hanno coinvolto più figure all’interno dell’organizzazione, evidenziando un conflitto che va oltre il campo e si manifesta tra le mura del club. La situazione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla società.

Le vicende in casa Roma non si esauriscono più tra le linee bianche del campo da gioco: se i risultati faticano ad arrivare con continuità, è fuori dal rettangolo di gioco che si sta consumando una frattura che rischia di minare la stabilità dell’intero ambiente. Al centro del ciclone c’è il rapporto, ormai ai minimi termini, tra il tecnico Gian Piero Gasperini e lo staff medico giallorosso. Una tensione che non è più solo figlia di indiscrezioni, ma che è esplosa recentemente in un nuovo e acceso confronto verbale. Il Caso Bologna e la Scintilla Manu Koné. L’ultimo episodio cronologico di questa saga si è verificato lo scorso venerdì, alla vigilia della delicata trasferta contro il Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nervi tesi a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e lo staff medico

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