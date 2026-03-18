Gli studenti delle scuole di Prato partecipano a una raccolta alimentare per sostenere le famiglie bisognose e le persone in difficoltà. Il progetto, avviato nel 2015 dalla consulta provinciale, si è consolidato nel tempo come un’iniziativa ricorrente in città. Ogni anno, i giovani si impegnano nel raccogliere generi alimentari da donare.

Gli studenti impegnati nella raccolta di generi alimentari per i poveri e le famiglie bisognose. Questo progetto nato nel 2015 dagli studenti della consulta provinciale di Prato è diventato una tradizione per la città. Si chiama "Limita lo spreco aiuta il mondo" ed è una raccolta alimentare, giunta alla sua undicesima edizione, che coinvolge la maggior parte degli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, sia pubblici che paritari. Come spiega Giorgio Biagioli Presidente della Commissione Salute e benessere della Consulta provinciale degli studenti, "il progetto è partito dalla necessità di educare gli studenti ad un impatto sostenibile sul tema della raccolta alimentare, per poter aiutare tutte le persone che sono in difficoltà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta alimentare nelle scuole. Gli studenti contro lo spreco

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