Impegno concreto contro lo spreco alimentare | l' associazione Il Barco protagonista al Macfrut

L’associazione emporio solidale Il Barco ha partecipato al Macfrut, prendendo parte alla tavola rotonda dedicata alla distribuzione gratuita di alimenti per ridurre lo spreco in Emilia-Romagna. L’evento si è svolto presso lo stand della Regione Emilia-Romagna, con interventi mirati a illustrare esempi di pratiche volte a contrastare lo spreco alimentare attraverso ritiro di prodotti non venduti. La partecipazione si inserisce in un confronto più ampio sulle strategie di gestione delle eccedenze alimentari.

L’associazione emporio solidale Il Barco ha partecipato a Macfrut, prendendo parte alla tavola rotonda “I ritiri di mercato a distribuzione gratuita contro lo spreco alimentare in Emilia-Romagna – esempi di buone pratiche”, ospitata presso lo stand della Regione Emilia-Romagna. L’incontro ha.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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