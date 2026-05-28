Festa dei Vicini 2026 | il ballo liscio protagonista della nuova edizione di A c’era una volta

Durante la Festa dei Vicini 2026 si è svolto un concerto di ballo liscio con l’orchestra di Marilena Massarini, in collaborazione con RadioSound. La serata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno ballato e condiviso momenti di convivialità. La manifestazione ha richiamato un pubblico di diverse età, con protagonisti i musicisti e il pubblico che ha ballato fino a tarda sera.

Un viaggio nelle tradizioni popolari, nei ricordi condivisi e nei valori della comunità con l’orchestra di Marilena Massarini e il ballo liscio, in collaborazione con RadioSound. È questo lo spirito della nuova edizione della “Festa dei Vicini” promossa da Acer Piacenza, che anche nel 2026. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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