Il Teroldego Rotaliano si mette in mostra | il Principe dei vini trentini torna protagonista a Mezzocorona

Da lopinionista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teroldego Rotaliano torna a essere protagonista a Mezzocorona, dove si tiene un evento dedicato a questo vino. Si tratta di una produzione esclusiva, che si realizza solo in questa zona e non altrove, indipendentemente da strategie di marketing. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina trentina, attirando appassionati e operatori del settore interessati a conoscere da vicino questa varietà unica. La presenza di produttori locali e degustazioni guidate sottolineano la centralità del Teroldego Rotaliano nel panorama vitivinicolo della regione.

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MEZZOCORONA (TN) – C’è un vino che non si produce altrove. Non per vocazione commerciale, non per scelta di marketing: semplicemente, perché non può. Il Teroldego Rotaliano è figlio di un lembo di terra irripetibile – la Piana Rotaliana, circa 450 ettari stretti tra il fiume Adige e il torrente Noce, plasmati da secoli di depositi alluvionali e custoditi dalle pareti dolomitiche che ne fanno un microcosmo viticolo unico al mondo. È qui, a Mezzocorona, che ogni anno la comunità si ritrova per celebrarlo. Quest’anno la Mostra del Teroldego Rotaliano taglia il traguardo della sua 35ª edizione, in programma dal 22 al 24 maggio 2026, con Palazzo Martini come cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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