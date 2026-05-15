Il Teroldego Rotaliano si mette in mostra | il Principe dei vini trentini torna protagonista a Mezzocorona

Il Teroldego Rotaliano torna a essere protagonista a Mezzocorona, dove si tiene un evento dedicato a questo vino. Si tratta di una produzione esclusiva, che si realizza solo in questa zona e non altrove, indipendentemente da strategie di marketing. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina trentina, attirando appassionati e operatori del settore interessati a conoscere da vicino questa varietà unica. La presenza di produttori locali e degustazioni guidate sottolineano la centralità del Teroldego Rotaliano nel panorama vitivinicolo della regione.

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