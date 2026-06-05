La media di spettatori per partita di Serie A su Dazn è di circa 565.000. La Lega Calcio ha diffuso dati che evidenziano questa cifra, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità di rilevazione o sui confronti con altri anni. La piattaforma di streaming ha sofferto di un calo di pubblico rispetto alle aspettative iniziali, anche in considerazione delle promesse di crescita. La questione è oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Le strombazzate della Lega Calcio sui dati di Dazn. I menestrelli del calcio a pagamento suonano e cantano lieti: nell’ultimo campionato di serie A trasmesso sui canali Dazn, gli spettatori complessivi sono stati circa 214,9 milioni, record dal 2022-2023 – da quando cioè le rilevazioni vengono condotte con il metodo cosiddetto Total Audience, che considera tutti i dispositivi utilizzati – e in crescita del 10,5% rispetto ai quasi 194,5 milioni dell’anno passato. Ohibò, ma allora ha ragione la Lega: la serie A piace sempre di più, stiamo spezzando le reni al pezzotto e i tifosi hanno capito che pagare per vedere è la strada giusta. Ma è davvero così? Mica tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mega-flop del calcio a pagamento: su Dazn la media d’ascolto della Serie A è di 565mila spettatori a partita

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