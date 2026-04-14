TS – Serie A | la 32ª giornata su Dazn conquista 5,6 milioni di spettatori

Nella 32ª giornata di Serie A trasmessa su Dazn, sono stati registrati circa 5,6 milioni di spettatori. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico, con dati di ascolto record rispetto alle precedenti partite. La partita più seguita si è svolta in una delle città principali del campionato, attirando l’attenzione di milioni di appassionati di calcio. La piattaforma di streaming ha comunicato i numeri ufficiali nelle ultime ore.

2026-04-14 17:21:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Sfiorati i 5,6 milioni (5.567.831) per la 32ª giornata di Serie A Enilive su Dazn: un risultato che conferma la capacità del campionato italiano di tenere incollati milioni di tifosi davanti allo schermo in un momento cruciale della stagione, quando si arriva alle battute finali della volata scudetto. Nelle scorse stagioni trasmesse su Dazn, la 32ª giornata ha sempre visto a calendario grandi sfide, dai derby più sentiti come quello della Capitale giocato il 13042025 e quello della Mole del 13042024, agli scontri diretti tra le big del campionato come Roma-Milan del 29042023.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Serie A: la 32ª giornata su Dazn conquista 5,6 milioni di spettatori Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per...