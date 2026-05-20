Nella stagione di Serie A, la presenza di pubblico negli stadi continua a crescere con una media superiore ai 4.100 spettatori. Secondo il rapporto della Lega, le città con il maggior afflusso sono Milano, Bologna e Trieste. Udine, tra le neopromosse, registra il tasso di riempimento più alto, mentre Cantù e Tortona mostrano un forte aumento di spettatori, in particolare nel nuovo impianto di quest’ultima. I dati evidenziano un trend positivo nel numero di spettatori presenti alle partite.

Come due anni fa, praticamente, che era stato il dato migliore dal 199192. Gli spettatori della Serie A di basket sono cresciuti rispetto alla scorsa stagione (+3.6%) e sono cresciuti anche rispetto al girone di andata (+2.7%): 1.724.100 le presenze totali dai dati Siae delle 210 gare del campionato 2025-26, per una media di 4105, in linea con i 4109 di due stagioni fa, nonostante le emigrazioni temporanee in impianti più piccoli di realtà guida del movimento. Sopra questa media, sei società: Milano davanti a tutti con 6519 spettatori di media, poi la Virtus Bologna con 6206, sul podio Trieste con 5512 e subito sotto Cantù con 4757, davanti a Brescia con 4683 e Varese con 4485. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, pubblico ancora in crescita: oltre 4100 spettatori di media, i dati nel dettaglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sii Terni: bilancio 2025 in crescita e investimenti oltre la media? Cosa scoprirai Come ha fatto Sii Terni a superare del 60% la media nazionale? Quali risorse vengono generate trasformando i fanghi di depurazione...

Serie C da record, mai così tanti spettatori: oltre 3 milioni di presenze complessiveLa stagione regolare appena conclusasi ha registrato 200 mila unità in più rispetto allo scorso campionato.

In attesa dell'esito del ricorso al TAR presentato dalla Lega Serie A, la Roma prende posizione sul Derby contro la Lazio, la cui data non è ancora sicura così come per le altre 4 gare che coinvolgono le squadre in lotta per un posto in Champions League. L’A x.com

Serie A, pubblico ancora in crescita: oltre 4100 spettatori di media, i dati nel dettaglioI numeri della stagione nel report della Lega: davanti a tutti Milano, Bologna e Trieste, la matricola Udine ha il massimo riempimento, balzo dell'altra neopromossa Cantù, di Tortona nel nuovo impiant ... msn.com

Ho visto la serie più di tre volte e ancora non capisco... reddit