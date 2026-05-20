Serie A pubblico ancora in crescita | oltre 4100 spettatori di media i dati nel dettaglio
Nella stagione di Serie A, la presenza di pubblico negli stadi continua a crescere con una media superiore ai 4.100 spettatori. Secondo il rapporto della Lega, le città con il maggior afflusso sono Milano, Bologna e Trieste. Udine, tra le neopromosse, registra il tasso di riempimento più alto, mentre Cantù e Tortona mostrano un forte aumento di spettatori, in particolare nel nuovo impianto di quest’ultima. I dati evidenziano un trend positivo nel numero di spettatori presenti alle partite.
Come due anni fa, praticamente, che era stato il dato migliore dal 199192. Gli spettatori della Serie A di basket sono cresciuti rispetto alla scorsa stagione (+3.6%) e sono cresciuti anche rispetto al girone di andata (+2.7%): 1.724.100 le presenze totali dai dati Siae delle 210 gare del campionato 2025-26, per una media di 4105, in linea con i 4109 di due stagioni fa, nonostante le emigrazioni temporanee in impianti più piccoli di realtà guida del movimento. Sopra questa media, sei società: Milano davanti a tutti con 6519 spettatori di media, poi la Virtus Bologna con 6206, sul podio Trieste con 5512 e subito sotto Cantù con 4757, davanti a Brescia con 4683 e Varese con 4485. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Ho visto la serie più di tre volte e ancora non capisco... reddit