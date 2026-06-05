Il mega concerto di Vasco a Ferrara | video

Notizia in breve

Al Parco Bassani di Ferrara si sono svolti i primi due concerti di Vasco. La folla si è radunata fin dal pomeriggio, creando un clima di grande entusiasmo. Durante l’evento sono stati registrati momenti di euforia tra i presenti. La sicurezza ha mantenuto il controllo dell’area, mentre gli organizzatori hanno confermato la presenza di numerosi spettatori. I concerti sono stati trasmessi in diretta e sono stati condivisi numerosi video sui social network.