Il mega concerto di Vasco a Ferrara | video
Al Parco Bassani di Ferrara si sono svolti i primi due concerti di Vasco. La folla si è radunata fin dal pomeriggio, creando un clima di grande entusiasmo. Durante l’evento sono stati registrati momenti di euforia tra i presenti. La sicurezza ha mantenuto il controllo dell’area, mentre gli organizzatori hanno confermato la presenza di numerosi spettatori. I concerti sono stati trasmessi in diretta e sono stati condivisi numerosi video sui social network.
Frenesia ed entusiasmo al primo dei due concerti di Vasco al Parco Bassani. Dopo tanta attesa il popolo del Kom arrivato da ogni dove, si gode il grande spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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