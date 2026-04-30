Ferrara stop allo sciopero | il concerto di Vasco è salvo
La Commissione di garanzia ha deciso di bloccare lo sciopero previsto per il 5 giugno dai dipendenti del Comune di Ferrara, permettendo così che il concerto di Vasco Rossi si svolga regolarmente. La misura è stata adottata in via ufficiale, impedendo l’astensione dal lavoro dei dipendenti comunali nella giornata indicata. La decisione garantisce che l’evento musicale possa svolgersi senza interruzioni o cancellazioni.
? Cosa sapere La Commissione di garanzia blocca lo sciopero dei dipendenti del Comune di Ferrara il 5 giugno.. Il provvedimento garantisce la continuità dei servizi durante il concerto di Vasco Rossi in città.. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha bloccato la mobilitazione dei dipendenti del Comune di Ferrara prevista per il 5 giugno, respingendo le richieste di chiarimento inviate dalle organizzazioni sindacali dopo l’altolà iniziale. Il provvedimento, giunto nelle ultime ore presso gli uffici del Municipio, mette definitivamente fuori gioco lo sciopero programmato in concomitanza con il primo concerto di Vasco Rossi nella città, un evento che rappresenta il fulcro delle celebrazioni estive ferraresi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Alan Fabbri Sindaco di Ferrara - facebook.com facebook
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