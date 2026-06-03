Durante le date di Vasco Rossi a Ferrara il 5 e 6 giugno, la città ospiterà Green Rock, un progetto sostenibile promosso da Live Nation e Coop Alleanza 3. L'iniziativa prevede azioni ecologiche e di sensibilizzazione legate al concerto.

Ferrara, 3 giugno 2026 – In occasione della doppia data di Vasco Rossi al Parco Urbano ’Giorgio Bassani’ il 5 e 6 giugno, Ferrara sarà tra le prime città ad accogliere Green Rock! Si tratta del progetto nato dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0 per portare l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale all’interno dell’esperienza dei grandi concerti. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacapanini-concerto-vasco-rossi-hucvn6a4 Iniziativa per tutto il tour 2026. L’iniziativa, che prende il via con la data zero del 30 maggio a Rimini, accompagnerà l’intero tour Vasco Live 2026 attraverso sei città italiane con l’obiettivo di rendere la sostenibilità un gesto semplice, concreto e condiviso da parte del pubblico, dei fedelissimi del rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto Vasco a Ferrara, in azione gli angeli verdi: così il rock è sostenibile

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