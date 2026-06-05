Cinque Vele 2026 tre località della Campania premiate da Legambiente e Touring Club

Da 2anews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre località della Campania sono state premiate con le Cinque Vele 2026, riconoscimento di Legambiente e Touring Club Italiano. La classifica regionale vede Pollica in prima posizione, in quanto si distingue per impegni in sostenibilità e tutela ambientale. Le altre località premiate sono due aree che hanno adottato iniziative per la conservazione del territorio e la promozione di pratiche eco-compatibili. La premiazione si inserisce nella campagna di riconoscimento delle mete sostenibili per il 2026.

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Pollica guida la classifica regionale delle Cinque Vele 2026, il riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle destinazioni che puntano su sostenibilità e tutela del territorio. Premiati anche Castellabate e San Giovanni a Piro. La Campania è inoltre prima in Italia per numero di Comuni amici delle tartarughe marine. La Campania si conferma protagonista del turismo sostenibile italiano grazie alle Cinque Vele 2026 assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano. Sono tre le località campane che quest’anno hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento destinato ai territori che investono nella tutela ambientale, nella valorizzazione del paesaggio e in modelli di sviluppo turistico sostenibile. 🔗 Leggi su 2anews.it

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