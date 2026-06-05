Il liceo classico D’annunzio secondo all’Hackathon nazionale
Il liceo classico “D’annunzio” di Pescara si è classificato secondo all’Hackathon nazionale dedicato ai licei classici. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da tutta Italia, che hanno presentato progetti innovativi legati al mondo classico. La premiazione si è svolta di recente, evidenziando il talento e la creatività degli studenti del liceo. La partecipazione ha coinvolto diverse scuole, con un focus sulle competenze digitali e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.
Il liceo classico “Gabriele D’Annunzio” di Pescara conquista il secondo posto all’Hackathon nazionale “Liceo classico 5.0 – Maratona di idee: progettiamo il liceo classico del futuro”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ospitato dal Liceo “Eugenio Montale” di Roma.La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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