Il liceo classico D’annunzio secondo all’Hackathon nazionale

Notizia in breve

Il liceo classico “D’annunzio” di Pescara si è classificato secondo all’Hackathon nazionale dedicato ai licei classici. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da tutta Italia, che hanno presentato progetti innovativi legati al mondo classico. La premiazione si è svolta di recente, evidenziando il talento e la creatività degli studenti del liceo. La partecipazione ha coinvolto diverse scuole, con un focus sulle competenze digitali e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.