Notte Nazionale del Liceo Classico venerdì al via la XII edizione

Venerdì si svolge la dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, organizzata dal liceo locale. L’evento, che si ripete annualmente, coinvolge studenti, docenti e cittadini in attività culturali e spettacoli serali. La manifestazione si tiene all’interno dell’istituto e nelle aree circostanti, con l’obiettivo di promuovere la cultura classica e il ruolo del liceo nella comunità.

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel calendario culturale nazionale, nato da un’idea del Prof. Rocco Schembra e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dalla RAI. Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” si trasformerà nello spazio di un’esperienza collettiva in cui lingue, forme e immaginari dell’antichità entreranno in dialogo diretto con le sensibilità del presente. Studentesse e studenti, guidati dai loro docenti, proporranno al pubblico una programmazione continua di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizione Articoli correlati Venerdì torna la "Notte del liceo Classico"Non solo didattica tradizionale e soprattutto scuole come spazi da vivere totalmente. Il Liceo Classico e Musicale “Cirillo” di Aversa celebra la cultura classica: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum NormannoStudentesse e studenti di tutta Italia si sfidano nella traduzione di Cicerone, tra formazione, passione per il latino e confronto culturale. La sintesi della XI Notte Nazionale del Liceo Classico al “Valli” di Barcellona P.G. Tutto quello che riguarda Notte Nazionale del Temi più discussi: Al Liceo Galilei di Legnano torna la Notte Nazionale del Liceo Classico; Torna la Notte nazionale del liceo classico, le iniziative al Nostro di Villa San Giovanni; XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico al Giulio Cesare; Dall’antichità al futuro: la Notte Nazionale del Liceo Classico accende il Morgagni. Al Comunale il ‘Giannone’ celebra la Notte Nazionale del Liceo ClassicoIl Liceo Classico Pietro Giannone apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel calendario culturale nazionale, nato da un’idea del ... ntr24.tv Notte Nazionale del Liceo Classico 2026: il Liceo Volta di Como celebra l’HumanitasIl Liceo A. Volta di Como aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta alla dodicesima edizione, una delle più importanti iniziative dedicate alla valorizzazione degli studi classici nel ... comozero.it Notte Nazionale del Liceo Classico-XII edizione - facebook.com facebook A Gorizia la Notte nazionale del liceo classico, evento al Teatro Bratuž #Gorizia #IlGoriziano x.com