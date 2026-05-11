Ritrovata una lettera della donna scomparsa con due figli | emerge una situazione di sofferenza e inquietudine
Una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni aveva lasciato una lettera al padre prima di sparire. La scoperta di questa lettera rivela una condizione di sofferenza e inquietudine che sembrerebbe aver portato alla decisione di allontanarsi. Le autorità stanno valutando i dettagli del contenuto e le circostanze del caso, che resta sotto indagine.
Sonia Bottacchiari, la 49enne s comparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell’abitazione dell’uomo, insieme a lui, l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una «situazione di sofferenza e inquietudine», ha riferito il tg. La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell'Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l’auto, a Tarcento (Udine).🔗 Leggi su Feedpress.me
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