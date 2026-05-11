Ritrovata una lettera della donna scomparsa con due figli | emerge una situazione di sofferenza e inquietudine

Una donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni aveva lasciato una lettera al padre prima di sparire. La scoperta di questa lettera rivela una condizione di sofferenza e inquietudine che sembrerebbe aver portato alla decisione di allontanarsi. Le autorità stanno valutando i dettagli del contenuto e le circostanze del caso, che resta sotto indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui