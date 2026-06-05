Il Leoncavallo dopo lo sgombero i militanti organizzano un incontro e rompono il silenzio | La città deve sapere

Dopo lo sgombero avvenuto circa dieci mesi fa, i militanti del centro sociale Leoncavallo hanno organizzato un incontro pubblico per discutere del futuro della sede di via Watteau. In quell'occasione, hanno affermato che la città deve conoscere la situazione e hanno chiesto maggiore trasparenza. L'iniziativa si è svolta in risposta al silenzio seguito all’evento e mira a fare chiarezza sulle prossime mosse riguardanti lo stabile.

l futuro del Leoncavallo torna al centro del dibattito pubblico. A dieci mesi dallo sgomberato esecutivo dello scorso 21 agosto, i militanti dello storico centro sociale milanese hanno rotto il silenzio per chiedere massima trasparenza sul destino della sede di via Watteau.L'appello dei militanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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