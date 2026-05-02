Garlasco dalla famiglia Poggi rompono il silenzio dopo le notizie su Sempio

A Garlasco, la famiglia Poggi ha rotto il silenzio in merito alle recenti notizie su Sempio, riaccendendo l’attenzione sul caso del delitto che aveva coinvolto la città. Dopo anni di indagini e processi, la vicenda sembrava ormai conclusa, ma nuove informazioni hanno riportato il caso alla ribalta. La riapertura delle indagini ha suscitato discussioni e interrogativi tra la popolazione e gli addetti ai lavori.

Nuovi sviluppi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Dopo anni di indagini, processi e una verità giudiziaria che apapriva ormai consolidata, la vicenda torna improvvisamente al centro dell’attenzione con una svolta che riapre interrogativi e alimenta il dibattito pubblico. Dopo la svolta della Procura di Pavia, con la convocazione di Andrea Sempio prevista per il 6 maggio, il quadro accusatorio cambia e riaccende il confronto tra le parti. Una decisione che segna un passaggio delicato in un caso già ampiamente analizzato da periti e consulenti nel corso degli anni. L’attesa è adesso per conoscere quali nuovi elementi hanno trovato gli inquirenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio Notizie correlate Garlasco, Alberto Stasi evita i giornalisti dopo le ultime notizie su Andrea Sempio: "Perdete il vostro tempo"Alberto Stasi non rilascia commenti ai giornalisti dopo la notizia delle accuse della Procura di Pavia contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco. «Assurdo», Andrea Sempio e il movente sessuale dietro l’omicidio di Chiara Poggi: la reazione dopo le ipotesi della procura su GarlascoAd Andrea Sempio sembra «assurda» l’ipotesi del movente sessuale costruita dagli inquirenti pavesi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Nuova ipotesi costruita a tavolino; Garlasco, gli avvocati della famiglia di Chiara Poggi: Nuova ipotesi dei pm di Pavia irreale; Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà. Garlasco, avvocati Poggi contestano l’accusa e parlano di ricostruzione artificiosa delle nuove ipotesiDelitto Garlasco, la famiglia Poggi contesta la svolta su Andrea Sempio Chi: gli avvocati della famiglia di Chiara Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Frances ... assodigitale.it Garlasco, Sempio colpevole? Le parole dei Poggi su Stasi: Cosa pensiamo adessoLa nuova svolta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riaccende lo scontro tra accusa e difesa, ma soprattutto non modifica la posizione della famiglia della ... thesocialpost.it Garlasco, la Bruzzone non ha dubbi: "Agghi... Altro... - facebook.com facebook #Garlasco ANNUNCIO! I processi si fanno in tribunale. Basta, basta, basta, devono essere gli inquirenti nelle loro sedi a stabilire e provare chi è il colpevole. L'omicidio di Chiara non è un talk show o il nuovo poliziesco. Si è perso il senso della decenza. # x.com