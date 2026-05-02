Garlasco dalla famiglia Poggi rompono il silenzio dopo le notizie su Sempio

Da caffeinamagazine.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, la famiglia Poggi ha rotto il silenzio in merito alle recenti notizie su Sempio, riaccendendo l’attenzione sul caso del delitto che aveva coinvolto la città. Dopo anni di indagini e processi, la vicenda sembrava ormai conclusa, ma nuove informazioni hanno riportato il caso alla ribalta. La riapertura delle indagini ha suscitato discussioni e interrogativi tra la popolazione e gli addetti ai lavori.

Nuovi sviluppi scuotono il caso del delitto di Garlasco. Dopo anni di indagini, processi e una verità giudiziaria che apapriva ormai consolidata, la vicenda torna improvvisamente al centro dell’attenzione con una svolta che riapre interrogativi e alimenta il dibattito pubblico. Dopo la svolta della Procura di Pavia, con la convocazione di Andrea Sempio prevista per il 6 maggio, il quadro accusatorio cambia e riaccende il confronto tra le parti. Una decisione che segna un passaggio delicato in un caso già ampiamente analizzato da periti e consulenti nel corso degli anni. L’attesa è adesso per conoscere quali nuovi elementi hanno trovato gli inquirenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio

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